Семь украинских кораблей ВМС вышли из Севастопольской бухты и бухты Донузлав
13:47, 19 апреля 2014Политика
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Сегодня из Севастопольской бухты и бухты Донузлав вышли семь кораблей военно-морских сил Украины, в частности, десантный корабль "Кировоград", корвет "Винница", плавучая база "Золотоноша" и другие.
Десантный корабль "Кировоград"
Корабли направились в Одессу в соответствии с поручением и.о. Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова Министру обороны, "в плену не должно остаться ни одного военного корабля, сообщает пресс-служба и.о. президента.Читайте такжеШесть украинских кораблей вышли из разблокированной бухты Донузлав и направились в Одессу
Сейчас корабли направляются в Одессу, где расположена база ВМС Украины.
Также продолжается вывод другой военной техники из Крыма, в частности, военных самолетов.
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