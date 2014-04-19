Семь украинских кораблей ВМС вышли из Севастопольской бухты и бухты Донузлав

Десантный корабль "Кировоград"

Корабли направились в Одессу в соответствии с поручением и.о. Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова Министру обороны, "в плену не должно остаться ни одного военного корабля, сообщает пресс-служба и.о. президента.Читайте такжеШесть украинских кораблей вышли из разблокированной бухты Донузлав и направились в Одессу

Сейчас корабли направляются в Одессу, где расположена база ВМС Украины.

Также продолжается вывод другой военной техники из Крыма, в частности, военных самолетов.