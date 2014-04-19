ФСБ России отрабатывает вопрос возможной депортации крымских татар - Джемилев

Как сообщает «ГромадськеТВ», об этом, ссылаясь на собственные источники в российских спецслужбах, заявил один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Как нам сообщили, сторонников депортации или создания условий, которые приведут к тому, что крымские татары уйдут из Крыма, - большинство», - отметил он.Читайте такжеДжемилева не пускают на территорию Крыма - СМИ

По словам Джемилева, проявления шовинизма значительно усилились и на бытовом уровне в Крыму. «Например, эти так называемые «казаки» спрашивают: «Когда вы поедете? Ведь вас все равно будут выселять. Я хотел заселиться в вашу квартиру». Это говорят хорошие соседи, которые ходили друг к другу в гости», - рассказал Джемилев.

Такая же ситуация в школах: дети начинают нападать на крымских татар, особенно если они разговаривают на своем языке, прибавил он.