Спецбатальон «Днепр-1» создан для защиты мирных граждан - командир

Об этом сегодня заявил командир батальона, руководитель штаба национальной защиты Днепропетровской области Юрий Береза, сообщает Радио Свобода.

По его данным, в ночь с 17 на 18 апреля в Славянске Донецкой области прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека, есть раненые. Впоследствии через интернет стали распространяться слухи, что взрыв был совершен то ли «провластным бандформированием» с Днепропетровской области, то бойцами спецбатальона «Днепр-1», отправленными на выполнение «особо важного задания».

«Ответственно заявляю, что эти версии не соответствуют действительности. Во-первых, областная власть, в отличие от предшественников, не пользуется услугами титушек. Во-вторых, спецбатальон «Днепр-1» создан для защиты жителей Днепропетровщины, а не для нападения на жителей соседних областей, хотя бы они и были сепаратистами», - отметил Береза.

Он не исключил, что это была провокация со стороны «зеленых человечков», заинтересованных в дестабилизации ситуации в Украине.

Береза призвал участников вооруженных противостояний с востока Украины, согласно Женевским договоренностям, как можно скорее сложить оружие, чтобы Донбасс не превратился в регион, который «вместо угля «будет давать стране» убитых и искалеченных соотечественников».

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Как известно, с начала недели в Днепропетровске формируется батальон специального назначения «Днепр-1».

Цель создания боевого отряда - гарантировать правопорядок и безопасность граждан Украины, «которым угрожает деятельность неизвестных диверсионных групп и незаконных вооруженных формирований» на территории Днепропетровской области, а также на территориях соседних Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей.