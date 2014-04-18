Bloomberg: Фонды США предупредили о возможных новых санкциях против России

Как сообщается в статье Кристофера Кондона и Элизы Мартинуцци под названием «В США предупредили управляющих американскими фондами о возможности введения новых санкций против России» на сайте Bloomberg.com, представители Министерства финансов США и Совета по национальной безопасности провели встречу в Вашингтоне с управляющими инвестиционных и хеджевых фондов. Они дали понять, что готовятся новые санкции против России, и что инвесторы, которых могут коснуться последствия, должны предупредить риски.

После этой встречи, которая состоялась за неделю до переговоров с Россией в Женеве, у управляющих фондами возникли сомнения, действительно ли США собирается вводить новые санкции или такое заявление было сделано для того, чтобы спровоцировать продажи акций. По мнению некоторых американских чиновников, отстранение России от международного финансового рынка – самое сильное оружие Президента Барака Обамы, которое можно использовать для разрешения нынешнего конфликта между Россией и Украиной.

Четырехсторонние переговоры в Женеве закончились заключением договора, после чего Владимир Путин выразил надежду, что ему не придется высылать войска в Украину. Акции на фондовой бирже и рубль выросли. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия, которую Запад обвиняет в разжигании конфликта в восточной Украине, должна начать выполнять условия договора в ближайшие дни, в противном случае будут введены новые санкции.

Риск для России

«Если мы не увидим никакого прогресса и немедленных усилий со стороны России для выполнения условий договора в течение выходных, мы будем вынуждены ввести новые санкции для России», – сказал Керри во время пресс-конференции.

Инвесторы продавали российские ценные бумаги, чем вызвали падение национальной валюты на 7,3 % по отношению к доллару в этом году. Реакция Кремля на побег бывшего Президента Украины Виктора Януковича – аннексия Крыма и дислокация войск на границах с Украиной – увеличила риск инвестиций в госдолг России.

Стоимость защиты 10 миллионов долларов долга через рынок кредитных дефолтных свопов возросла за последние 5 лет до 248 тыс. долларов с 166 тыс. долларов в конце прошлого года, согласно данным компании McGraw Hill Financial Inc.

Американские чиновники предупредили на этой неделе, что если переговоры провалятся, США готовы предпринять дальнейшие меры, которые коснутся близкого окружения Путина и подконтрольные им компании. Санкции в промышленном секторе также рассматриваются.

Самое сильное оружие

«Самым сильным оружием в плане санкций могут быть санкции, подобные тем, которые мы ввели в Иране, то есть мы могли бы фактически исключить Россию из международных финансовых рынков», – рассказал Вильям Померанц, заместитель директора вашингтонского Института Кеннана по вопросам России. «Русские боятся этого, и это то, чего бы им хотелось избежать».

На встрече в Вашингтоне, которая состоялась на прошлой неделе, присутствовали представители нескольких инвестиционных компаний. Члены Комиссии по ценным бумагам и биржам задавали вопросы представителям компаниям по управлению активами об их инвестициях в российские ценные бумаги.

Совет по национальной безопасности является консультативным органом при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.

Представитель Администрации, пожелавший остаться неназванным, сказал, что инвесторов не просили перестать инвестировать в Россию. Чиновники из министерств торговли и финансов общались с представителями бизнес кругов, чтобы объяснить им свои действия. Правительство останется открытым для разговора и разъяснений о решениях политиков.

Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США, сказала, что мировой финансовый рынок делает всё необходимое, чтобы сдерживать Путина.

«Поток денег из России в течение последних месяцев был просто невероятным, и я надеюсь, так и будет продолжаться, – заявила Клинтон на пресс-конференции в Сан-Франциско 8 апреля, – это лучший способ повлиять на олигархов, которые поддерживают Путина, а также подорвать его собственные финансовые интересы».

«Это заставляет задуматься о том, что в бывшем Советском Союзе до сих пор много рисков, которых «невидно невооруженным глазом», – сказал управляющий одного из инвестиционных фондов. «Это выльется в то, что вести бизнес в России станет очень дорого, учитывая риски, и это растянется на долгие годы».

Женевский договор

Согласно договору, подписанному в Женеве, нелегальные вооруженные формирования в Украине должны быть обезоружены, захваченные здания и публичные места должны быть освобождены. Для участников акций протеста гарантирована амнистия. Миссия ОБСЕ должна помочь выполнить договоренности. А целью нового конституционного процесса будет «общенациональный диалог».

Российский рубль вырос больше всех мировых валют после того как соглашение в Женеве было объявлено. Вчера ММВБ индекс российских акций вырос на 0,5 %. Торги на бирже в Москве закрыли еще до принятия соглашения. В этом году индекс опустился на 12 %.