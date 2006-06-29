Первые жертвы детектора лжи среди глав райадминистраций

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пригласил пройти публичную проверку на детекторе лжи первых двух руководителей районов столицы – переизбранных председателей Святошинского и Соломенского райсоветов – Владимира МАЗЕПУ и Ивана СИДОРОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Впоследствии эта процедура ожидает остальных председателей районов и должностных лиц другого уровня, круг которых определит городской председатель, добавили в пресс-службе.

Первым из столичных должностных лиц проверку на полиграфе успешно прошел перед избранием на должность секретаря Киевсовета заместитель Киевского городского председателя Олесь ДОВГИЙ, напоминает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, новый мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ неоднократно заявлял, что не хочет видеть на должностях председателей райадминистраций столицы тех людей, которые уже занимали эти кресла. В то же время после проведенных сессий районных советов в 2 из 10 районов председатели были переизбраны: в Соломенском райсовете – И.СИДОРОВ (фракция «Наша Украина») и у Святошинском – В.МАЗЕПА (Блок Виталия Кличко "Пора-ПРП").