Командир "самообороны" Крыма стал вице-премьером самопровозглашенного Совмина
Нелегитимный парламент Крыма сегодня назначил командира отрядов бойцов народного ополчения, так называемой "самообороны Крыма", Михаила Шеремета на должность заместителя главы самопровозглашенного Совета министров Крыма.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы крымского парламента, в марте переименовавшего себя в Государственный совет Республики Крым.
Шеремет занял должность вице-премьера Совмина вместо Ольги Ковитиди, которая станет сенатором в Совете Федерации России.
Нелегитимный премьер-министр Сергей Аксенов ранее на этой неделе наделил Ковитиди полномочиями члена СФ - представителя исполнительного органа власти Республики Крым.
Ковитиди написала заявление о сложении депутатских полномочий, которое парламент удовлетворил.
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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.
17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.
18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является демократическим правовым государством в составе России.