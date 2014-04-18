Командир "самообороны" Крыма стал вице-премьером самопровозглашенного Совмина

Об этом говорится в сообщении пресс-службы крымского парламента, в марте переименовавшего себя в Государственный совет Республики Крым.

Шеремет занял должность вице-премьера Совмина вместо Ольги Ковитиди, которая станет сенатором в Совете Федерации России.

Нелегитимный премьер-министр Сергей Аксенов ранее на этой неделе наделил Ковитиди полномочиями члена СФ - представителя исполнительного органа власти Республики Крым.

Ковитиди написала заявление о сложении депутатских полномочий, которое парламент удовлетворил.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является демократическим правовым государством в составе России.