Симоненко собирается победить на перевыборах?

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО выступает за роспуск Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

По его словам, то, что сегодня происходило на заседании Временного президиума с участием лидеров фракций парламента, свидетельствует, что на парламент переводится ответственность за отсутствие единства в помаранчевой коалиции. По мнению лидера коммунистов, “все дрязги между ними, которые сопровождают избрание руководства парламента и правительства, переводятся на Верховную Раду в целом”.

П.СИМОНЕНКО убежден, что предложения по пакетному голосованию свидетельствуют о том, что члены коалиции не доверяют друг другу. «Они друг друга собираются и дальше кидать, я их языком выражаюсь, как раз это сопровождает все то, что стало причиной блокирования в сессионном зале. С другой стороны, это неспособность взять на себя ответственность создать единую команду и иметь единую программу», - сказал П.СИМОНЕНКО. Он считает, что из-за отсутствия единства и доверия коалиции страдает в целом Верховная Рада и народ Украины. «Мы с вами являемся свидетелями, что в борьбе за власть за лакомый кусок этой власти забыли о том, что есть большое государство и народ Украины, который сегодня ожидает от Верховной Рады принятия действенных мер по болезненным проблемам и вопросам, с которыми они сталкиваются», - заявил лидер КПУ. П.СИМОНЕНКО рассказал о ряде рисков, которые ожидают Украину в ближайшем будущем, в том числе относительно повышения цен и тарифов. «А Верховная Рада сегодня недееспособна. Таким образом, я считаю, что сегодня нужно уже думать о том, что эта Верховная Рада ничего не принесет народу Украины и ее нужно как можно скорее переизбрать...”, убежден он.

П.СИМОНЕНКО сказал, что коммунисты не будут блокировать парламентскую трибуну, поскольку сегодня две политические силы думают не о выполнении своих программ, а о должностях. «Вот и причина для блокирования трибуны Верховной Рады», - отметил он. П.СИМОНЕНКО напомнил, что в свое время предлагал создание антикризисной коалиции, которая бы решала неотложные проблемы Украины. Он подчеркнул, что в нее должны войти все представители, независимо от партийных признаков, и она должна эффективно поработать хотя бы полгода-год.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР до сих пор не смогла начать работу из-за блокирования “регионалами” президиума. Таким способом оппозиционные депутаты протестуют против предполагаемого пакетного голосования за кандидатуры на должности премьер-министра и спикера.

Соответствующее голосование собирались провести сегодня “Наша Украина”, БЮТ и Соцпартия. На пост председателя парламента выдвигают Петра ПОРОШЕНКО, в премьеры - Юлию ТИМОШЕНКО.

Лидер Партии регионов заявил, что депутаты фракции готовы продолжать осаду на протяжении месяца, пока Президент не распустит парламент.