Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто

17:54, 17 апреля 2014
Политика
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 Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады закрыто до завтра.

Верховная Рада

Как передает корреспондент УНИАН, И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00.Читайте такжеВР приняла закон об Общественном телевидении и радиовещания Украины

Он обратился к народным депутатам с просьбой присутствовать в сессионном зале, поскольку предусматривается принятие ряда важных вопросов.

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