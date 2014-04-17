Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто

Как передает корреспондент УНИАН, И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00.Читайте такжеВР приняла закон об Общественном телевидении и радиовещания Украины

Он обратился к народным депутатам с просьбой присутствовать в сессионном зале, поскольку предусматривается принятие ряда важных вопросов.