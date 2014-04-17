Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто
17:54, 17 апреля 2014Политика
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Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады закрыто до завтра.
Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто
Как передает корреспондент УНИАН, И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00.Читайте такжеВР приняла закон об Общественном телевидении и радиовещания Украины
Он обратился к народным депутатам с просьбой присутствовать в сессионном зале, поскольку предусматривается принятие ряда важных вопросов.
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