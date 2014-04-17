Тягнибок предлагает формировать военный резерв как в Швейцарии

Об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в ходе встречи с избирателями в Черниговской области.

Тягнибок отметил, что в противодействии российской военной агрессии Украина должна полагаться, прежде всего, на собственные силы. Поэтому государство должно создать все возможности для привлечения и обучения добровольцев, желающих помочь защищать страну. Число таких граждан, по словам Тягнибок, сегодня составляет сотни тысяч человек.

«Речь идет о гражданских лицах, не состоящих на профессиональной военной службе, но готовых проходить регулярные военные учения и, в случае необходимости, привлекаться к выполнению боевых задач. Именно из таких граждан, по швейцарскому образцу, должен быть сформирован народный военный резерв армии на территориальной основе», - отметил лидер националистов.

Как известно, все мужчины-граждане Швейцарии в возрасте от 19 до 31 года обязаны пройти службу в войсках. Регулярные военные силы составляют около 5 тысяч человек. Мобилизационные ресурсы - больше 2 миллионов человек при населении страны в 8 миллионов. По традиции, швейцарцы имеют право хранить дома боевое оружие.

По словам Тягнибока, «Свобода» предлагает на базах воинских частей и военных комиссариатов развернуть центры для широкомасштабных учений добровольцев.

Также Тягнибок сообщил, что «Свобода» внесла на рассмотрение парламента соответствующий проект постановления – «О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности Украины в связи с агрессией Российской Федерации». Однако его принятие пока тормозят народные депутаты, которые еще недавно входили в провластное большинство режима Януковича.

«Учитывая такую ​​позицию нардепов, предлагаю безотлагательно провести начальные двухнедельные военные учения для всех добровольцев, привести их к военной присяге, взять на учет в военном резерве ВСУ и подготовить к мобилизации в случае необходимости. В перспективе, резервисты должны проходить базовые обучения длительностью 3 - 6 месяцев, а также ежегодные недельные курсы переподготовки», - заявил глава «Свободы».

Напомним, 15 апреля глава фракции ВО «Свобода» в парламенте заявил о необходимости рассмотрения закона об использовании оружия гражданскими лицами.

«Когда будет зарегистрирован законопроект о гражданском оружии и боеприпасах? Почему мирный народ не может вооружиться и иметь возможность защищать себя, если власть не способна этого сделать? Конкретные и решительные действия - этого сейчас требует от нас украинский народ!», - призвал Тягнибок.