Путин заявляет, что все члены Совбеза РФ поддержали аннексию Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Никто из членов Совета безопасности, с которыми я обсуждал эту проблему, никто не возражал, все поддержали мою позицию. И мне очень приятно, даже более того - все, что было изложено в качестве плана действий, все было неукоснительно исполнено очень профессионально, быстро и решительно», - сказал Путин.

При этом он заверил, что это решение заранее не готовилось. «Все делалось, что называется, с колес, исходя из реально складывающейся ситуации и требований текущего момента, но исполнялось действительно в высшей степени профессионально», - заявил Путин.

«Наша задача заключалась не в том, чтобы действовать там, в полном смысле, вооруженными силами, наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность граждан и благоприятные условия для их волеизъявления. Мы это и сделали. Но без позиции самих крымчан это было бы просто невозможно», - считает он.Читайте такжеПостпред Украины в ООН: Только Россия критикует действия украинской власти на Востоке страны

При этом Путин заверил, что до последнего момента не писал последней фразы в своей речи в Кремле о том, что вносит в Федеральное собрание закон о присоединении Крыма, потому что «ждал результатов референдума».

«Одно дело - это социологические исследования, одно дело – настроения определенных групп, а другое дело – волеизъявление всех граждан этой территории в целом. Для меня очень важно было узнать, увидеть, каково же это волеизъявление. И когда стало ясно, что явка составила 83%, что 96 с лишним процентов высказались за присоединение к Российской Федерации, стало очевидно, что это абсолютное, просто практически полное большинство, если не сказать, все крымское население. В этих условиях поступить иначе мы не могли», - заявил Путин.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке РФ в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.Читайте такжеПостпред Британии в ООН потребовал от России отвести свои войска от границ Украины

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республика Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

В то же время, один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев, выступая 31 марта на неформальном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, созванном по инициативе представителей Украины и Литвы, назвал референдум в Крыму «циничным», «так называемым» и «абсурдным». Джемилев добавил, что, по его данным, в референдуме участвовали не 82% жителей Крыма, как сообщают российские власти, а всего 32,4%.Читайте такжеООН отбрасывает обвинения в нарушениях в Украине прав русских

27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум, состоявшийся в Крыму, признан незаконным. Этот документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности Беларусь. 58 членов Генассамблеи воздержались.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.