Турчинов защищает ”Нашу Украину”

На сегодняшний день не существует оснований, чтобы диктовать условия «Нашей Украине» по кандидатуре на должность Председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам народный депутат Украины Александр ТУРЧИНОВ (БЮТ), комментируя обращение лидера СПУ Александра МОРОЗА по поводу замены кандидатуры Петра ПОРОШЕНКО на должность спикера.

«Нам может нравиться кандидатура, может не нравиться, но мы подписали соглашение», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ. По его словам, под этим документом поставлены подписи лидеров трех политических сил, и в коалиционном соглашении предусмотрено, что право выдвигать кандидатуру на должность Председателя ВР имеет фракция «Наша Украина». «И мы не имеем права, согласно коалиционному договору, ограничивать их позицию», - отметил А.ТУРЧИНОВ. Он подчеркнул, что «Наша Украина» как политическая сила «несет ответственность за ту кандидатуру, которую подает».

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер Соцпартии Александр МОРОЗ выразил мнение, что «Наша Украина» должна отказаться от кандидатуры Петра ПОРОШЕНКО на должность Председателя Верховной Рады.

При этом он, в частности, напомнил, что Президент неоднократно отмечал необходимость разграничения бизнеса и власти, и отметил, что «в общественном сознании кандидатура Петра ПОРОШЕНКО неразрывно связана с крупным бизнесом, и это тоже нужно иметь в виду».

А.МОРОЗ также считает, что вся Украина помнит сентябрьский скандал, который завершился отставкой правительства Ю.ТИМОШЕНКО и отставкой с должности секретаря СНБО П.ПОРОШЕНКО.

По мнению лидера Соцпартии, назначение Ю.ТИМОШЕНКО и П.ПОРОШЕНКО на ключевые должности непременно реанимирует сентябрьский конфликт.

В свою очередь народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК (фракция «Нашей Украины») заявил, что фракция «Нашей Украины» определилась с кандидатурой на должность Председателя ВР и не видит оснований для того, чтобы эту кандидатуру менять.

Как сказал Н.КАТЕРИНЧУК, члены коалиции должны были высказать свои претензии относительно определенных кандидатур или пунктов соглашения перед тем, как его подписывали.