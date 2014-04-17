США и Евросоюз готовы ввести новые санкции против России

За считанные часы до начала четырехсторонних переговоров в Женеве Россия в среду, 16 апреля, подтвердила свое участие в них. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью американской телекомпании CNN заявил: "Не в интересах России наблюдать то развитие ситуации, которое есть в нынешний момент. Мы крайне заинтересованы в деэскалации. И именно по этой причине министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в четырехсторонней встрече в Женеве", сообщает Немецкая Волна.

Читайте такжеСМИ: Россия перебрасывает войска в КрымуПо мнению Чижова, участие России будет способствовать нахождению политического решения украинского кризиса". Другие стороны переговоров в Женеве, в которых, кроме Сергея Лаврова, примут участие верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кетрин Эштон, и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица и глава Госдепартамента США Джон Керри, этот оптимизм, похоже, не разделяют. Европарламент, в частности, намерен уже в четверг проголосовать по поводу резолюции, которая требует от правительств стран - членов ЕС ввести эмбарго на поставки в Россию оружия и высокотехнологичной продукции.

В США тоже не ожидают, что на переговорах будет достигнут прорыв. Как заявил официальный представитель Белого дома Джей Карни, если в результате встречи не удастся продвинуться на пути политического выхода из кризиса, США готовы ввести против России новые санкции.