Тымчук: Донецкая область - пилотный проект второго этапа уничтожения Украины

Такое мнение высказал координатор Информационного сопротивления Дмитрий Тымчук в своем блоге По лезвию бритвы.

В частности, Тымчук считает, что, не сумев раскачать ситуацию на всем Юго-Востоке сразу, Кремль решил действовать поэтапно, выводя из подконтрольности Киеву один регион за другим.

"Стоит понимать, что Донецкая область сегодня – это "пилотный проект" второго этапа (после Крыма) путинской авантюры по уничтожению Украины. Если здесь у Москвы все получится, подобный сценарий тут же ожидает Луганскую и Харьковскую области. И так далее", - пишет он.

Читайте такжеВ Днепропетровске установили награду за поимку российских диверсантов: $10 000 за каждогоКроме того, параллельно Россия может проводить подрывную деятельность на Юге, где плацдармом для активных действий россиян служит Приднестровье.

По данным Тымчука, туда еще в марте были переброшены около 2 тысяч российских военнослужащих, из которых "добрая половина -спецназ".

Но даже Юго-Восток – не конец сценария, считает автор.

"Пока Путин трясет жупелом по имени Янукович, мы не можем говорить о том, что он не нацелился на Киев. Понятно, под предлогом "возвращения легитимной украинской власти", - заявляет Тымчук.

Правда, этот сценарий может "слегка подпортить" экстренная работа правоохранителей в рамках нынешних 4 уголовных дел против Януковича.

"Докажи они всему миру на пальцах, что "легитимный президент" – вор и убийца, и Путину станет куда сложнее использовать ВФЯ в своем кукольном спектакле", - пишет активист.