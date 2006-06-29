Принц Эндрю проверил, как курсанты учат английский

Сегодня утром Его Королевское Высочество Принц Эндрю, Герцог Йоркский посетил в Киеве Национальную академию обороны, где ознакомился с проектом «Английский для миротворцев».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Великобритании в Украине, британского принца встретил генерал украинской армии Виталий РАДЕЦКИЙ, начальник Национальной академии обороны Украины.

Его Королевское Высочество Принц Эндрю, Герцог Йоркский встретился с преподавателями и студентами Академии, которые принимают участие в проекте. Он пожаловал на урок английского языка и ознакомился с проведением тестирования по английскому, которое разработано по стандартам НАТО.

Также принц обсудил вклад Украины в миротворческие миссии в мире.

По словам британского принца, «Украина делает значительный вклад в миротворческую деятельность по всему миру. Проект «Английский для миротворцев», который я посетил сегодня утром, это один из многих инициатив, которыми Великобритания поддерживает Украину и помогает укрепить сотрудничество между вооруженными силами наших стран и других стран-партнеров».

Как сообщалось, проект «Английский для миротворцев» начал свою деятельность в Украине в 1998 году и внедряется Британским Советом в Украине при поддержке Министерства обороны и Министерства иностранных дел Великобритании.

Цель проекта – содействие развитию постоянной системы тестирования и преподавания английского языка в Вооруженных силах Украины, открытие новых возможностей для участия Украины в миротворческих операциях и усиление взаимосовместимости с евроатлантическими структурами в области безопасности.

Благодаря организации учебных курсов и предоставления учебников проект достиг весомого результата: свыше 6000 украинских офицеров ежегодно изучают английский язык, многие из них продолжают службу в должностях в миротворческих операциях или в ключевых должностях в Вооруженных силах Украины. В течение минувшего года проект обеспечил обучение 84-х украинских преподавателей английского языка на разных курсах за рубежом и в Украине.