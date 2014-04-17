Кириленко: Необходимо говорить об унитарной, но децентрализованной Украине

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Депутат отметил, что сейчас перед политиками стоит «ключевой вопрос - вы за то, чтобы Украина развивалась как независимое, суверенное и территориальное государство, или вы делаете все для того, чтобы эту страну расколоть».

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«Если даже нынешняя оппозиция или контрэлита, если можно так выразиться, или местные элиты переходят на платформу первой точки зрения, то у нас может возникнуть новое единство. Правда, это новое единство должно предусматривать кардинальную внутреннюю реформу у нас внутри страны - либерализацию, дерегуляцию, прозрачные подходы в экономике, бюджетировании, в отношениях центра и регионов, а это - во многих случаях наступать на горло собственной песне, особенно, простите, элитам, в том числе и восточной Украины», - подчеркнул Кириленко.

Он отметил, что сегодня речь не может идти о федерализации. «Нынешняя официальная российская политика – линия Кремля – навязать нам виденье федерализации...», - сказал политик.

По его словам, «схема простая - федерализация, провозглашение самостоятельности, а затем обращение к Кремлю - возьмите нас под свою защиту».

«И это все проходили и в Крыму, и в Приднестровье пытаются пойти по этой схеме уже окончательно, и, я думаю, что такой сценарий предусмотрен для Донбасса и части других регионов Украины. Но я более чем убежден, что у наших людей есть своя голова на плечах во всех пониманиях этого слова, и на поводу действительно меньшинства, которое пользуется тем, что многие люди просто в ожидании, или запуганы, или не хотят принимать участия в активных действиях, хотят накинуть эту точку зрения как точку зрения большинства жителей Донецкой и Луганской областей, то эта попытка, которая сейчас поддерживается вооруженными людьми из РФ, она потерпит крах», - подчеркнул Кириленко.