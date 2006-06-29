Мороз просит ”Нашу Украину” заменить Порошенко

Лидер СПУ Александр МОРОЗ просит фракцию «Наша Украина» заменить кандидатуру на должность председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил в интервью журналистам.

Он отметил, что в последнее время широкую огласку получило его выступление на общем собрании коалиции относительно кандидатуры Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады Украины. В связи с этим А.МОРОЗ подготовил заявление, которое бы хотел сегодня обнародовать.

В заявлении отмечается, что право выдвижения кандидатуры на должность председателя Верховной Рады Украины, согласно распределению сфер ответственности в коалиционном соглашении, принадлежит исключительно фракции «Наша Украина». «Это неопровержимый факт и не вызывает никакого сомнения», - сказал лидер СПУ. Он также отметил, что это подтверждает и необходимость укрепления коалиции на принципах, согласованных БЮТ, «Нашей Украиной» и СПУ.

А.МОРОЗ отметил, что уважает П.ПОРОШЕНКО как политика и эффективного менеджера с блестящей общей профессиональной подготовкой, «он не раз это подтверждал за годы нашего сотрудничества, и, надеюсь, что мои аргументы по поводу ситуации им будут восприняты, в первую очередь, как пример демократизации общественных отношений в Украине».

А.МОРОЗ напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно отмечал необходимость разграничения бизнеса и власти, и в этом отношении Социалистическая партия Украины поддерживает Президента, поскольку это отвечает программным основам социалистов. «В общественном сознании фигура Петра ПОРОШЕНКО неразрывно связана с крупным бизнесом, и это нужно иметь в виду, - отметил лидер социалистов.

Также А.МОРОЗ отметил, что вся страна помнит прошлогодний сентябрьский конфликт, который завершился отставкой правительства Юлии ТИМОШЕНКО и председателя СНБО П.ПОРОШЕНКО. По мнению А.МОРОЗА, в основе этого конфликта был субъективный фактор – личностные взаимоотношения между двумя фигурантами этого конфликта. «Поэтому приход ТИМОШЕНКО и ПОРОШЕНКО на должности сразу реанимирует конфликт, несет угрозу стабильности власти, эффективности коалиции со всеми последствиями для государства, общества и конкретного гражданина, дезавуирование этого конфликта в сегодняшний способ ничего не изменит в общественном сознании, и будет постоянно присутствующее недоверие к власти», - сказал председатель Соцпартии, добавив, что коалиция должна этого избежать на стадии формирования структур власти.

А.МОРОЗ также отметил, что существует еще много рисков назначения П.ПОРОШЕНКО на должность председателя парламента. «Знаю, что во фракции «Наша Украина» есть достаточно авторитетных депутатов на эту высшую должность, и социалисты проголосуют за нее безусловно, еще раз подтверждая, что единство коалиции для нас является исключительно важным», - сказал он. Вместе с тем А.МОРОЗ отметил, что настаивание на кандидатуре П.ПОРОШЕНКО подвергает сомнению позицию части «Нашей Украины» относительно единства коалиции, или существования коалиции в нынешнем формате.

А.МОРОЗ прогнозирует, что ближайшие дни будет ответ на этот вопрос. Он еще раз подтвердил, что его позиция остается неизменной, и он изложил ее только что.

При этом А.МОРОЗ отметил, что это его позиция, и он не может сегодня распространять ее от имени фракции. В то же время, по его словам, этот вопрос обсуждался на заседании фракции, и ему кажется, что у его однопартийцев такая же позиция.

Отвечая на вопрос журналистов, что будет, если «Наша Украина» не согласится заменить кандидатуру П.ПОРОШЕНКО, А.МОРОЗ посоветовал подождать, по его мнению, “возможно, они и пристанут на предложение социалистов”.

Отвечая на вопрос, какая кандидатура спикера, по мнению социалистов, является самой оптимальной, А.МОРОЗ отметил, что это право «Нашей Украины»: «Какую предложат, чтобы она не была связана с бизнесом и не нарушала те принципы, на основе которых формировалась власть, коалиция, делались заявления Президента во время выборов и на Майдане, и делали мы, что предусмотрено нашей предвыборной программой», - сказал он.