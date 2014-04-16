РФ стремится единолично контролировать организацию судоходства в Керченском проливе - юрист

По его словам, статус Азовского моря и Керченского пролива - вопросы Публичного права, и данный вопрос и раньше был «достаточно сложным, а сейчас должны произойти дополнительные сложности, в которых предстоит разбираться и пожинать плоды этой спорной ситуации».как передает корреспондент УНИАН, об этом в Одессе на пресс-конференции во вторник заявил управляющий партнер «Международной юридической службы Interlegal» Артур Ницевич.

Ницевич сказал, что действующая Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года предписывает не препятствовать транзитному проходам судов между частями открытого моря.Читайте такжеСепаратисты Крыма «национализировали» паромную переправу и порты

«Азовское море является «тупиком», и здесь в связи с этим есть вопрос. И сама Конвенция предусматривает такое понятие, как историческая залив... По соглашению 2003 года, Азовское море и Керченский пролив внутренними водами считаются исторически Украины и России. И урегулирование вопросов с акватории Керченского пролива должна стать предметом договоров между странами», - пояснил юрист.

Азовское море омывает берега двух государств - РФ и Украины, но, по словам Ницевича, в правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива «много белых пятен».

Он сказал, что между двумя странами существует ряд договоренностей. Например, в 1993 году подписано соглашение между Украиной и Россией по вопросам рыболовства. Право рыбного промысла распределено только между РФ и Украиной, а в 2012 году было подписано соглашение между правительством РФ и Кабмином Украины по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

«Сейчас статус-кво изменился, и понятно, что Россия будет претендовать на увеличение своего влияния в Азовском море и Керченском проливе. Например, 21 марта 2014 года министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что после присоединения Крыма к РФ Керченский пролив перестает быть предметом переговоров с Украиной по разграничению акваторий Черного и Азовского морей. Причем организацию судоходства в Керченском проливе теперь, очевидно, будет контролировать исключительно Россия», - считает Ницевич.Читайте такжеМИД РФ: Керченский пролив больше не будут обсуждать с Украиной

Он выразил надежду на то, что проход судов под флагами третьих стран и флагами Украины «не будет существенно ограничено, и доступ к Мариуполю и Бердянску будет достаточно свободным». Юрист предположил, что из-за обострения политической ситуации будут возникать проблемы, например, во время «тяжелой ледовой обстановки», когда работа координируется капитанами украинских и российских портов.

«Опыт подобных ситуаций существует в Польше. Там есть Балтийская пролив, который время от времени блокируется РФ, несмотря на то, что через этот узкий перешеек есть проход не только до портов Балтийск и Калининград, а и в так называемую Віслинську залив, есть польские воды. Об этом нам сообщили польские специалисты морского права. Как правило, объяснение ограничения прохождения пролива связано с тем, что Балтийск и Калининград - серьезные военные базы и там происходят военные учения», - рассказал Ницевич.

В таких ситуациях убытки несут судовладельцы, фрахтователи и, по словам Ницевича, риски не прогнозируемые, а «решение вопросов конкретных участников перевозок может длиться месяцы, а может, и годы».

Вышеназванная проблема непосредственно касается портов Азовского побережья.

По словам заместителя директора по маркетингу ООО «Укртрансагро» (Мариуполь) Артем Мазного, данная проблема вызывает опасения у всех участников зернового рынка - трейдеров, зерновых терминалов, портов и перевозчиков.

«Мы осуществляем перевалку зерновых и масличных культур. Учитывая, что Азовское море мелкое сравнению с Черным, можем обслуживать суда с небольшой осадкой. Есть своя ниша в мелких судовых партиях - определенный круг стран Ближнего Востока - Ливан, Ливия, Северная Африка. Сейчас ситуация на востоке Украины обострилась. Керченский пролив пока работает, но фрахтовые ставки уже существенно поднялись», - рассказал Мазний.