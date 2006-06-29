Социалисты не хотят голосовать в другом помещении

Завтра в 9.00 лидеры фракций Верховной Рады попытаются опять договориться о разблокировании работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер СПУ Александр МОРОЗ.

А.МОРОЗ отметил, что сегодня на заседании Временного президиума не удалось согласовать позиции, а каждая сторона высказала свою аргументацию. А.МОРОЗ отметил, что председательствующий на заседании Александр ТУРЧИНОВ (БЮТ) требовал, чтобы Партия регионов разблокировала парламентскую трибуну, поскольку у них сегодня нет никаких регламентных оснований для такого блокирования.

В настоящее время, по словам А.МОРОЗА, вся аргументация «регионалов» строится «на домыслах и слухах, и предмета для блокирования нет», поскольку большинство еще даже не начало рассмотрение вопросов, связанных с назначением руководства парламента и правительства.

Лидер СПУ выразил надежду, что, в конце концов, будет найден выход, и дело не будет доведено до роспуска парламента. Пока, по словам А.МОРОЗА, идет третий день 30-дневного срока, после которого Президент будет иметь право распустить парламент.

А.МОРОЗ прогнозирует, что сегодня заседания парламента не будет.

Он подчеркнул, что социалисты ни при каких обстоятельствах не пойдут в другое помещение и будут работать исключительно в стенах парламента.

Как сообщал УНИАН, 27 июня «регионалы» заблокировали парламентскую трибуну, президиум, а также помещение, где установлены компьютеры с системой «Рада».

Таким способом оппозиционные депутаты протестуют против предполагаемого пакетного голосования за кандидатуры на должности премьер-министра и спикера.

Соответствующее голосование собираются провести сегодня «Наша Украина», БЮТ и Соцпартия. На должность Председателя парламента выдвигают Петра ПОРОШЕНКО, в премьеры - Юлию ТИМОШЕНКО.