Вооруженные террористы захватили горсовет Донецка

Об этом "ОстроВу" сообщил сотрудник городского совета.

"Вошли вооруженные люди в масках. Они находятся на первом этаже, на лестничных пролетах, однако заявляют, что не представляют угрозы для сотрудников здания, и предлагают всем оставаться на рабочих местах. Сейчас с ними ведутся переговоры для того, чтобы выяснить их требования и разрешить ситуацию", - рассказал собеседник агентства.