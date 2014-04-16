Вооруженные террористы захватили горсовет Донецка

10:46, 16 апреля 2014
Политика
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В здание Донецкого городского совета вошли неизвестные вооруженные люди.

Об этом "ОстроВу" сообщил сотрудник городского совета. 

"Вошли вооруженные люди в масках. Они находятся на первом этаже, на лестничных пролетах, однако заявляют, что не представляют угрозы для сотрудников здания, и предлагают всем оставаться на рабочих местах. Сейчас с ними ведутся переговоры для того, чтобы выяснить их требования и разрешить ситуацию", - рассказал собеседник агентства.

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