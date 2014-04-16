В Раде проходит закрытое заседание в связи с ситуацией на Донбассе
В Верховной Раде проходит рассмотрение вопроса о ситуации в Украине в связи с угрозой нарушения целостности и конституционного строя государства.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание происходит в закрытом режимов, о его начале свидетельствует звук регистрации депутатов в сессионном зале.
Читайте такжеСегодня Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в УкраинеПо единственному вопросу, который запланирован к рассмотрению на закрытом заседании, должны докладывать председатель СБУ Валентин Наливайченко, и.о. министра обороны Михаил Коваль, министр внутренних дел Арсен Аваков и и.о. генерального прокурора Олег Махницкий.
Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.
12-13 апреля российские вооруженные боевики стали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать админздания.
15 апреля Верховная Рада поддержала проведение закрытого заседания с участием силовиков 16 апреля.