У Тимошенко опять высокая температура

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня не смогла принять участие во встрече Президента Виктора ЮЩЕНКО с лидерами ведущих политических сил, на которую была приглашена, поскольку окончательно не выздоровела и продолжает болеть.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьера Марина СОРОКА.

“Юлия Владимирова продолжает болеть, у нее снова высокая температура. Она находится дома”, - сообщила М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО из-за сильной простуды не смогла принять участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны 18 января и отложила запланированный на 20 января визит в Грузию для участия в инаугурации Президента этой страны Михаила СААКАШВИЛИ.

Вчера, 21 января, Ю.ТИМОШЕНКО вышла на работу, хотя в пресс-службе отметили, что еще преждевременно говорить о полном выздоровлении Ю.ТИМОШЕНКО. Несмотря на это, премьер-министр приняла участие в традиционной еженедельной встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ.