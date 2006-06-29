Запланированное на сегодня заседание правительства перенесено
10:36, 29 июня 2006Политика
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Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина
Заседание правительства, запланированное на сегодня на 12.00, вновь перенесено, - теперь на пятницу, 30 июня.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.
В пресс-службе не уточнили причины перенесения заседания.
Как сообщал УНИАН, заседание правительства на этой неделе планировалось провести во вторник, 27 июня, однако его перенесли на четверг, 29 июня.
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