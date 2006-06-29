Запланированное на сегодня заседание правительства перенесено

Заседание правительства, запланированное на сегодня на 12.00, вновь перенесено, - теперь на пятницу, 30 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

В пресс-службе не уточнили причины перенесения заседания.

Как сообщал УНИАН, заседание правительства на этой неделе планировалось провести во вторник, 27 июня, однако его перенесли на четверг, 29 июня.