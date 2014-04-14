На Банковой утверждают, что СИЗО "забиты" российской агентурой
22:39, 14 апреля 2014Политика
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Украинская власть принимает необходимые меры для задержания агентов России.
Власти принимает необходимые меры для задержания агентов России / REUTERS
Об этом заявил 14 апреля в эфире «5 канала» временно исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины Андрей Сенченко, сообщает пресс-служба и.о. Президента Украины.
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«Сегодня следственный изолятор, извините, забитый уже агентурой, которая четыре года назад под чужими документами, под чужими фамилиями внедрялись в Украине, в то время как Украина не вела ни террористических, ни разведывательных действий на территории России», - сказал Сенченко.
При этом он отметил, что это связано с тем, что власть при Викторе Януковиче сдала все силовые структуры России.
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