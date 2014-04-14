Кличко заявил, что необходимо срочно созвать парламент

А с народных депутатов, которые подстрекают сепаратистов и раскалывают страну, необходимо срочно снять неприкосновенность и привлечь к ответственности. Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко на заседании согласительного совета руководителей депутатских фракций и комитетов парламента.

Он отметил, что «зеленые человечки» ведут себя так нагло, потому что сталкиваются с бездействием представителей украинской власти.

"Как может человек, чьи подчиненные надевают цвета сепаратистов или просто смотрят в другую сторону, дальше руководить? Измена должна быть наказана. Это касается и народных депутатов. Сколько еще будут продолжаться гастроли Царева, некоторых коммунистов и других депутатов, которые подстрекают сепаратистов и продолжают разваливать страну?" - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что российские граждане беспрепятственно участвуют в террористических действиях на территории Украины, организуют и направляют их. Поэтому Кличко предложил обязать иностранцев предъявлять миграционную карту или разрешение на проживание. В случае отсутствия этих документов – выдворять из страны.

Лидер "УДАРа" также обратился к председателю Верховной Рады Александру Турчинову с требованием созвать парламент.

"Александр Валентинович, я настаивал, чтобы сегодня парламент собрался на заседание. Вы его не назначили. Ответственность за все, что происходит в стране, несет и парламент. Поэтому, когда возникает кризис, он должен срочно собираться, чтобы принимать необходимые решения. Опыт Крыма показывает, что промедление может привести к самым тяжелым последствиям", - подчеркнул Виталий Кличко.