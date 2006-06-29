Утреннее заседание Верховной Рады сорвано

Сегодняшнее утреннее заседание Верховной Рады Украины не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, фракция Партии регионов блокирует в парламенте трибуну, президиум, правительственную ложу, судейскую ложу, а также сектор, где размещена система «Рада».

Возле блокирующих трибуну ВР есть лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, "регионалы" блокируют работу парламента с 27 июня. В такой способ оппозиционные депутаты протестуют против предполагаемого пакетного голосования по кандидатурам на должности премьер-министра и спикера.

Соответствующее голосование собираются провести сегодня “Наша Украина”, БЮТ и Соцпартия. На пост председателя парламента выдвигают Петра ПОРОШЕНКО, в премьеры - Юлию ТИМОШЕНКО.