ЕС должен готовиться к большим санкциям против России - МИД Дании

Европейский Союз пока еще не готов перейти к третьей фазе санкций - широким экономическим санкциям против России, несмотря на отсутствие деэскалации со стороны Москвы и напряженность на востоке Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом заявил глава датской дипломатии Мартин Ледегаард перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28-ми стран ЕС.

"Моя рекомендация заключается в том, чтобы послать России четкий сигнал. Мы уже один раз решили, что в случае ухудшения ситуации будут последствия, значит, пришло время обсудить последующие санкции. Варианты какие - расширить уже существующие санкции, что уже сделали США", - сказал Ледегаард.

Читайте такжеНемцов считает, что Путин пошел ва-банк, а заплатит за это русский народ

"И можно также готовить третью фазу санкций. Но мы еще не готовы вводить экономические санкции. Они должны быть очень тщательно подготовлены. Мы должны иметь основание для них, но сигнал должен быть четким - мы должны готовиться к большим санкциям. Вот что мы будем сегодня обсуждать", - добавил датский министр.

Как сообщал УНИАН, ЕС в прошлом месяце ввел вторую фазу санкций против России за отторжение Крыма от Украины, которые предусматривают запрещение на въезд в ЕС и замораживание активов 33 граждан России и Украины - жителей Крыма. Третья фаза предусматривает широкие экономические санкции ЕС против России.

Читайте такжеМеждународные санкции против России имеют влияние - постпред США при ОБСЕ

В то же время, вооруженные российские боевики провоцируют столкновения на востоке Украины.

13 апреля госсекретарь США Джон Кэрри предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что РФ ожидают новые последствия, если она не осуществит шаги по деэскалации ситуации на востоке Украины, сообщил Госдепартамент США.

Кэрри выразил глубокую обеспокоенность тем, что нынешние нападения боевиков на административные здания в нескольких городах на востоке Украины направлялись внешней силой. Боевики были вооружены российским оружием и одеты в такую же униформу, как и российские военные, которые оккупировали Крым, подчеркивает Госдепартамент.