Эштон одобряет, что украинская власть ведет себя "сдержанно" относительно сепаратистов

Она отметила, что мониторинговая миссия ОБСЕ "играет и должна продолжить играть ключевую роль в активном наблюдении и докладах об этих событиях, чтобы способствовать предотвращению дальнейшей эскалации".

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"Я серьезно обеспокоена волной действий, предпринятых вооруженными людьми и сепаратистскими группами в разных городах восточной Украины, которые за последние 24 часа захватили отделения полиции и здания МВД и установили контрольные пункты в Славянске", - заявила Эштон, сообщает РИА Новости.

"ЕС выражает одобрение украинским властям за то, что они проводят сдержанные действия по (поддержанию - ред.) законности и порядка для установления авторитета государства", - говорится в коммюнике главы европейской дипломатии.

Вместе с тем, Эштон призывает Россию поддержать единство, суверенитет и территориальную целостность Украины, призывая "отвести войска от украинской границы и прекратить любые дальнейшие действия, нацеленные на дестабилизацию Украины".