Автомайдан пикетировал дом Турчинова, СБУ и офис Ахметова

Об этом сообщает один из активистов движения Александр Кравцов на своей странице в Facebook.

"Полсотни машин ночью приехали к Турчинова домой", - написал он.

Читайте такжеЗаседание СНБО завершилось, обсуждали антитеррористические меры"Владимирская заблокирована, СБУ жестко пикетируют.", - сообщил он позже.

По его словам, еще около часа ночи под АП было многолюдно.

Напомним, сегодня активисты пикетировали СНБО, требуя бороться с сепаратизмом и российской угрозой на востоке страны.