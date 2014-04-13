Автомайдан пикетировал дом Турчинова, СБУ и офис Ахметова

02:44, 13 апреля 2014
Политика
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Активисты Автомайдана посетили дом и.о. президента Александра Турчинова, пикетировали в Киеве СБУ и офис СКМ Рината Ахметова.

Автомайдан приехал к Турчинову домой

Об этом сообщает один из активистов движения Александр Кравцов на своей странице в Facebook.

"Полсотни машин ночью приехали к Турчинова домой", - написал он.

Читайте такжеЗаседание СНБО завершилось, обсуждали антитеррористические меры"Владимирская заблокирована, СБУ жестко пикетируют.", - сообщил он позже.

По его словам, еще около часа ночи под АП было многолюдно.

Напомним, сегодня активисты пикетировали СНБО, требуя бороться с сепаратизмом и российской угрозой на востоке страны.

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