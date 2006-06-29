Януковича заменил Ющенко

Первый Национальный канал (УТ-1) после звонка из Секретариата Президента Украины заменил запланированный на вчера прямой эфир с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ трансляцией выступления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, которая размещена на персональном сайте В.ЯНУКОВИЧА.

По информации пресс-службы, вчера утром из УТ-1 поступило приглашение для лидера оппозиции В.ЯНУКОВИЧА выступить в вечерней программе теленовостей. “Предлагалась запись в студии, однако В.ЯНУКОВИЧ согласился выступить только в прямом эфире, поскольку его слова и заявления неоднократно перекручивали, сокращали, искажая при этом текст”, - отметили в пресс-службе.

Руководство канала согласилось на прямой эфир с В.ЯНУКОВИЧЕМ, который должен был продолжаться с 21.20 до 21.40. Ведущий Александр БОНДАРЕНКО прислал тему разговора и вопросы, ответы на которые он хотел бы услышать в своей программе, сообщили в пресс-службе.

Однако после 19-ти часов в пресс-службу Партии регионов позвонил директор новостей УТ-1 Денис ИВАНЕСКО, слова которого цитирует пресс-служба Партии регионов: "Извините, но мы не можем взять Виктора ЯНУКОВИЧА в прямой эфир, поскольку нам сейчас позвонили из Секретариата Президента и сказали, что целесообразно использовать это эфирное время иначе – заменить прямой эфир с ЯНУКОВИЧЕМ на выступление Президента Украины".

Пресс-служба партии заявляет, что таким образом в день десятой годовщины Конституции Украины оранжевая власть продемонстрировала, какова в действительности свобода слова в Украине.

Сегодняшнее событие - “это убедительный ответ тем, кто еще верит в демократичность оранжевой власти. Это также ответ на вопрос, почему так называемая демократическая коалиция не желает отдать оппозиции ни одного парламентского комитета для контроля за ее действиями и комитет по свободе слова, в частности”, - говорится в заявлении.

Также, подчеркивают авторы документа, это информация для размышлений членам Мониторингового комитета Совета Европы относительно реальной свободы слова в Украине, а также “очередной тревожный сигнал для всех граждан Украины, которые понимают опасность политики действующей власти, направленную на дальнейший раскол Украины”.