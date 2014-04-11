Отделение своего региона от Украины поддерживают менее 6% граждан - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель социологической службы Ukraine Sociology Service Александр Вишняк, представляя во время круглого стола в Киеве результаты опроса, проведенного его компанией в конце марта.

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“Идеи сепаратизма идут не снизу - от народа, и это опрос показал. Фактически, отсоединение какой-то области или региона от Украины поддерживают менее 6% граждан Украины”, - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, ситуация является разной в зависимости от региона. Так, если на западе такие идеи поддерживают менее 1%, в остальных регионах, в центральной Украине - около 2%, на юго-востоке, кроме Донбасса (27%) - около 7%. Наибольшая поддержка есть в Донецкой области - 18%, при этом 56% жителей региона категорически против такого отделения. “Можно сказать, что идеи сепаратизма не очень распространены в этих регионах”, - подытожил социолог.

Вишняк отметил, что данные опроса показывают, что идеи сепаратизма навязываются гражданам извне.

По его словам, несколько больше поддержка в юго-восточных регионах федерализации страны, но она также не превышает 30%. При этом люди, по мнению эксперта, часто не понимают, что именно означает федерализация.

Почти половина населения Украины считают реальной угрозу захвата Украины или части ее территории другими государствами.

Так, опрос показал, что этой угрозы опасаются 47,8% опрошенных, еще 42,8% считают, что существует риск распада Украины, 42,3% - экономического упадка, потери управляемости государством, хаоса - 23,1%, разгула преступности - 20%, распространения международных конфликтов на территорию Украины - 19,6%, обнищания населения и значительного имущественного расслоения - 16,1%.

Несколько меньше население Украины обеспокоено возможностью узурпации власти определенными политическими силами - 11,9%, ухудшения международного имиджа страны - 7,3%, лишения или ухудшения доступа к энергетическим ресурсам - 7,3%, ухудшения доступа к иностранным рынкам сбыта отечественной продукции - 6,2%.

*** Опрос проводился для гражданского союза «Общественная стража» с 16 по 30 марта. Все было опрошено 2010 респондентов во всех регионах Украины, в том числе в АР Крым, среди взрослого населения. Погрешность выборки не превышает 2,3%.