Спецподразделение УГАИ “Кобра” будет реорганизовано

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга начальник Департамента ГАИ МВД Украины Анатолий Сиренко.

“Что касается реорганизации подразделения “Кобра”, то на сегодня мы начали проводить полную переаттестацию личного состава этого подразделения. На сегодня штатная численность этого подразделения составляет 262 единицы, они работают во всех регионах нашего государства”, - сообщил он.

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Также начальник ГАИ считает, что это подразделение должно состоять из 100-120 человек, чтобы обеспечивать меры встречи иностранных делегаций и для сопровождения грузов.