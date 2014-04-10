В Одессе антимайдановцы напали на журналистов

Как сообщили УНИАН сотрудники Первого городского телеканала, на их съемочную группу напали «крепкие мужчины с дубинками» во время беспорядков возле отеля «Променада», расположенном на улице Фонтанская дорога, 143.

Как пояснили на телеканале, это произошло, когда другие антимайдановцы разбивали автобус, вывозящий активисток Евромайдана.

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«Мужики вырывали видеокамеру, толкали и угрожали физической расправой. Не давали снимать, кричали, что мы врем. Также пострадала съемочная группа «Седьмого канала», - рассказали журналисты.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сторонники единой Украины собрались возле отеля «Променада», в котором находился кандидат в президенты Олег Царев. Как пояснили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», люди собрались, чтобы не выпустить Царева, который должен принять участие в пророссийской акции, проходящей в центре города. Позднее Царев уехал, но к отелю приехали с Куликова поля около 500 человек, большинство было в бронежилетах, с битами, палками, цепями. Они напали на евромайдановце, избили несколько активистов и разбили автобус, увозящий женщин.