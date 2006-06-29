Луценко выслал в Крым дополнительные бригады внутренних войск

Сегодня по поручению министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в Крым прибудут 500 военнослужащих бригады специального назначения «Барс» внутренних войск МВД и Киевской специальной моторизованной бригады милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК со ссылкой на пресс-службу Крымского территориального командования ВВ МВД Украины.

По информации крымского Главка милиции, киевские бойцы будут помогать местным правоохранителям в обеспечении охраны общественного порядка на территории Алуштинского, Бахчисарайского, Евпаторийского, Керченского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Феодосийского, Черноморского и Ялтинского регионов Крыма. «Несение службы бойцами внутренних войск МВД будет организовано в три смены на основе анализа оперативной обстановки, ее прогноза и развития и исходя из местных особенностей», - сообщает ЦОС. К несению службы в совместных нарядах планируется привлечь сотрудников патрульно-постовой службы милиции, Госавтоинспекции, полка милиции быстрого реагирования «Беркут».

По информации крымского Главка МВД, аналогичным образом была организована работа по поддержанию общественного порядка и профилактике преступности во время прошлого курортного сезона. «Там, где работали внутренние войска, количество преступлений, совершенных в общественных местах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 34%», - отметили в ЦОС.