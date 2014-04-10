Эсминец США "Дональд Кук" вошел в Черное море

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в министерстве обороны России.

"Только что в Черное море вошел эсминец ВМС США "Дональд Кук" с противоракетной системой "Иджис" на борту. По имеющимся данным, 11 апреля к нему присоединится большой разведывательный корабль "Дюпюи-де-Лом". Имеется также информация, что предположительно 14 апреля в Черное море войдет и эсминец "Дюплекс" ВМС Франции", - информировал собеседник агентства.

Читайте такжеПентагон подтвердил вход эсминца "Дональд Кук" в Черное море"Таким образом, с учетом того, что в юго-западной части Черного моря с конца марта находится спасательное судно "Ализе" французских ВМС, впервые после 2008 года в Черноморском бассейне, вблизи от российской границы, создается военно-морская группировка НАТО", - отметил он.

"Натовцы перестали наводить тень на плетень, утверждая, что заходы их военных кораблей в Черное море являются плановыми. Теперь они открыто заявляют, что эти визиты напрямую связаны с событиями на Украине", - добавил источник в российском военном ведомстве.

Он пояснил, что НАТО, направляя корабли в Черное море, преследует сразу несколько целей. "Одна из них - оказание моральной поддержки властям в Киеве, другая - демонстрация силы в отношении России в целях ее сдерживания. Третья цель состоит в сборе разведданных о мероприятиях российского военного командования в Крыму и других приграничных с Украиной районах России, включая ведение радио- и радиотехнической разведки против наших Вооруженных сил", - заявил собеседник.

По его данным, уведомление о заходе своих кораблей в Черное море США и Франция, согласно конвенции Монтрё, направили турецкой стороне заблаговременно. Он напомнил, что нынешний заход американского корабля в акваторию Черного моря - уже четвертый по счету с февраля текущего года.

"В ходе нынешней "черноморской активации" "Дональд Кук" может посетить порты Турции и Румынии. Пока не известно, зайдет ли он в украинский порт Одесса, чтобы продемонстрировать поддержку Соединенными Штатами нынешнего руководства в Киеве", - сказал источник.

Он особо отметил, что в российском военном ведомстве расценивают появление в Черном море американского боевого корабля с противоракетной системой "Иджис" как стремление США "максимально приблизить к территории России морскую компоненту своей системы ПРО".

"С учетом того, что установка на сухопутной территории европейских союзников США, в частности Румынии, элементов ПРО является длительным процессом, американцы повели линию на всемерное повышение интенсивности заходов в Черное море своих боевых кораблей с противоракетной системой, - подчеркнул собеседник. - Начиная с февраля этого года корабли ВМС США находятся в акватории Черного моря на регулярной периодической основе. Вместо одного, покинувшего Черное море американского корабля, тут же появляется другой, а то и несколько. Вполне возможно, что такая практика будет применена и в отношении эсминцев с системой ПРО "Иджис".

Как сообщалось ранее, "Дональд Кук" станет первым из четырех американских кораблей, которые образуют основной ударный элемент начального этапа развертывания системы ПРО в Европе. Они оснащены комплексом противоракет "Иджис" с поражающим блоком "СМ-3" /SM-3/, способных уничтожать баллистические ракеты в заатмосферном пространстве. Эти силы будут объединены в единую систему с радаром раннего предупреждения в Турции и строящимся в Румынии пусковым блоком ракет "Иджис" наземного базирования, который должен быть поставлен на боевое дежурство в 2018 году.

Согласно положениям конвенции Монтрё о режиме прохода военных кораблей в Черное море через проливы Дарданеллы и Босфор, нахождение военных кораблей нечерноморских стран в Черном море не может превышать 21 суток, а общий тоннаж кораблей каждой страны - 30 тыс тонн. В феврале этого года во время Олимпийских игр в Сочи в Черном море находились сразу два американских корабля - штабной "Маунт Уитни" и фрегат "Тейлор". Первый из них выдержал сроки конвенции Монтрё, а второй просрочил их под предлогом устранения поломки гребного винта в турецком порту Самсун при выходе из Черного моря.

В марте на фоне кризиса в Украине и оккупации Крыма в Черном море появился другой американский корабль - эсминец "Тракстан", который посетил порты Румынии и Болгарии и провел совместные учения в море с кораблями ВМС этих стран. Американское командование назвало этот визит плановым. "Тракстан" также не нарушил сроки конвенции Монтрё, зайдя в Черное море 7 марта и покинув его 21 марта.