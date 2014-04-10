Силовики скрывают правду о событиях на Майдане - Москаль

Об этом заявляет народный депутат Украины, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования противоправных деяний правоохранительных органов и отдельных должностных лиц во время событий, связанных с массовыми акциями общественно-политического протеста, которые проходят в Украине с 21 ноября 2013 года, Геннадий Москаль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

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“Кроме начальника медицинской службы МВД, лукавили все. Но вся эта ложь, она вылезет”, - сказалМоскаль.

Также он сказал, что у него есть несколько версий гибели милиционеров и майдановцев в ходе противостояний на Майдане Незалежности.

“Это могли быть штатные сотрудники оперативных служб, одетые под майдановцев, могли быть и некоторые майдановцы, которые не входили ни в одну из организаций, которые были на Майдане. Когда “альфовцы” говорят, что не видели вооруженных людей на Майдане, они обманывают. Кто же тогда стрелял? Выходит, что или стреляли их, и они их “не видели”, или стрелял кто-то другой, и они не могли их не видеть, потому что задача снайпера - находить в толпе людей с оружием, которые представляют угрозу”, - сказал Москаль.

Как сообщал УНИАН, во время противостояния в Киеве 18-20 февраля погибли более 80 человек и сотни получили ранения, больше всего 20 февраля, когда было самое интенсивное применение огнестрельного оружия. Ранее сообщалось, что большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали демонстрантам в голову, сердце и шею. Среди погибших, в том числе от ранений в голову, были работники спецподразделения МВД "Беркут". Позже, более 20 раненых умерли в больницах.

3 апреля председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что 19 февраля в зданиях на улице Костельной, улице Крещатик, 7/11 работали снайперы — 7 офицеров “Альфы”.

Они продолжали действовать и 20 февраля, дополнительно выставив снайперские посты в здании Администрации президента.

Как сообщил Наливайченко, сейчас допрашивается руководство “Альфы”, отдельные участники спецподразделения, они сотрудничают со следствием, другая часть бойцов “Альфы” вместе с сотрудниками “Беркута” сбежали в Крым и сейчас важно вернуть их и допросить.

Наливайченко также сообщил, что так называемая антитеррористическая операция была запущена бывшим председателем СБУ Александром Якименко в тесном сотрудничестве с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко при непосредственном участии бывшего президента 18 февраля в 23.00.