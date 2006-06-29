”Регионалы” заняли боевую диспозицию в ВР

Депутаты-“регионалы” продолжают блокировать сессионный зал Верховной Рады

Депутаты из фракции Партии регионов продолжают блокирование сессионного зала Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты окружили президиум парламента, в частности, все входы к президиуму. Также заблокированы ложа правительства и гостевая ложа. Находятся народные депутаты и на балконе сессионного зала вокруг сектора системы “Рада».

В сессионном зале развешенные плакаты. В частности, над президиумом написано “Встанем на защиту Конституции и законов Украины! Не допустим узурпации власти”. Над трибуной висит плакат “Нет выборам спикера пакетным голосованием. Закон один для всех!”. На балконах сессионного зала также висят плакаты. Кроме уже названных, есть плакат “Партия регионов в оппозиции к помаранчевой безответственности и непрофессионализму!”.

Как сообщал УНИАН, сегодня участники коалиции планировали провести пакетное голосование относительно спикера парламента и премьер-министра страны.

В то же время “регионалы” с 27 июня блокируют работу Верховной Рады. Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.

"Регионалы" заявили, что не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте, а также намерением своих политических оппонентов включить в повестку дня заседания вопрос об избрании отсутствующих членов Конституционного Суда.

Кроме того, Партия регионов требует избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также “регионалы” настаивают на прекращении незаконного совмещения должностных обязанностей с депутатскими полномочиями.