В силовых структурах происходит лишь имитация кадровой чистки - Кожемякин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кожемякин заявил на комитетских слушаниях.

“Нам докладывают, что соратники режима уволены и рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности за их преступления во время Майдана, но на самом деле нет очистки прокуратуры, милиции, пенитенциарной службы, налоговой и таможенной служб. В последнее время наш комитет получает рекордное количество обращений от общественности относительно, мягко говоря, неадекватности новых назначений”, - сказал Кожемякин.

Он привел несколько примеров, в частности, заявив, что начальник следственного управления Главного следственного управления МВД Киева Владимир Василишин, который был причастен к незаконным арестам майдановцев, сегодня переведен в центральный аппарат МВД. В то же время правоохранителям, которые во время Майдана не захотели участвовать в преступлениях и уволились, до сих пор не предложено восстановиться на службе.

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Говоря о ситуации в прокуратуре, Кожемякин отметил, что там поменяли шило на мыло.

“Назначение на должности прокуроров областей не выдерживает никакой критики. В частности, прокурором Киева назначен Николая Герасимюк, который отличился тем, что на протяжении многих лет служил режиму Януковича”, - заявил Кожемякин.