В Луганске около 200 сепаратистов продолжают протестовать под УСБУ

В Луганске по состоянию на утро среды, 9 апреля, около 200 пророссийски настроенных активистов продолжают акцию протеста перед зданием Управления Службы безопасности Украины, которое продолжают блокировать митингующие.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на территории периметра перед зданием УСБУ звучат стихи и песни, люди оформляют баррикады надписями и призывами. Сквер Памяти напротив здания продолжают убирать коммунальные службы. Дворники жалуются на большое количество мусора и вытоптанные газоны и цветы. Лавочки и урны в сквере пока остаются на своих местах, коммунальные службы на данный момент их не демонтировали.

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Близлежащие магазины и офисы приостановили свою работу.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое находится в управлении. Вечером 8 апреля в Службе безопасности заявили, что сепаратисты заминировали здание СБУ в Луганске и удерживают около 60 заложников.

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По данным СБУ, по состоянию на 04.00 среды, из захваченного здания УСБУ вышли 56 человек без оружия. Переговорный процесс об освобождении здания продолжается.