Канада высылает российского дипломата
Канадские власти объявили персоной нон грата и предписали покинуть страну в течение двух недель российскому дипломату, помощнику военного атташе, подполковнику Юрию Безлеру
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на канадское издание "Оттава Ситизен".
По данным издания, он является одним из трех сотрудников военного атташата при посольстве РФ в Канаде.
При этом газета отмечает, что не ясно был ли его отзыв связан с событиями на Украине или недавно имевшим место инцидентом с российским дипломатом Андреем Горобцом, который получил ножевые ранения в результате нападения резервиста Вооруженных сил Канады Кевина Мартина 14 марта в фойе жилого дома, где проживают сотрудники посольства РФ в Канаде.
Как уже сообщалось, в марте Оттава потребовала отъезда девяти российских военнослужащих, находившихся в Канаде по линии двустороннего военного сотрудничества в связи с вхождением Крыма в Россию.
По данным издания, Ю.Безлер работал в посольстве РФ в Канаде менее года.
Напомним, в марте Канада ввела санкции в отношении семи российских и трех крымских должностных лиц, которые "несут политическую ответственность за кризис" в Украине.
Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Канады и замораживание активов этих чиновников.