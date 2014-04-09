Канада высылает российского дипломата

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на канадское издание "Оттава Ситизен".

По данным издания, он является одним из трех сотрудников военного атташата при посольстве РФ в Канаде.

При этом газета отмечает, что не ясно был ли его отзыв связан с событиями на Украине или недавно имевшим место инцидентом с российским дипломатом Андреем Горобцом, который получил ножевые ранения в результате нападения резервиста Вооруженных сил Канады Кевина Мартина 14 марта в фойе жилого дома, где проживают сотрудники посольства РФ в Канаде.

Как уже сообщалось, в марте Оттава потребовала отъезда девяти российских военнослужащих, находившихся в Канаде по линии двустороннего военного сотрудничества в связи с вхождением Крыма в Россию.

По данным издания, Ю.Безлер работал в посольстве РФ в Канаде менее года.

Напомним, в марте Канада ввела санкции в отношении семи российских и трех крымских должностных лиц, которые "несут политическую ответственность за кризис" в Украине.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Канады и замораживание активов этих чиновников.