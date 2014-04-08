Ситуация в Луганске крайне тревожная, но шанс договориться есть - Сюмар

Об этом она написала в своей странице в Facebook.

"Последняя информация из Луганска. Ситуация остается крайне тревожной. Верхние этажи здания СБУ заминированы, внутри заложники, и более полутысячи тех, кто их содержит. В них на руках более тысячи единиц оружия, есть тяжелое оружие. Спецподразделения готовы, но риски очень серьезные. Сейчас последние попытки договориться об освобождении заложников и помещения без жертв. Шансы есть. Делаем все, чтобы обошлось без жертв...", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое находится в управлении. Во время штурма были выбиты входные двери в здании, камнями разбиты окна, сепаратистам удалось ворваться внутрь управления и установить на козырьке здания флаг Российской Федерации. Во время штурма УСБУ пострадало 9 человек.

В тот же день председатель Луганской облгосадминистрации Михаил Болотских и начальник Луганского областного ГУ МВД Владимир Гуславский провели с захватчиками здания переговоры, после которых были освобождены из-под стражи 6 пророссийских активистов, задержанных за сепаратизм.

8 апреля захватчики здания СБУ в Луганске сказали, что их переговоры с МВД ничем не закончились. Сепаратисты требуют отмены назначенных на 25 мая выборов Президента Украины.