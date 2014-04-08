КПРФ планирует открыть представительства в Донецке, Луганске и Харькове

Об этом сообщил журналистам зампред ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

Митинги сторонников федерализации под российскими флагами проходят в последние два дня на востоке Украины — в Донецке, Харькове и Луганске, их участники требуют провести референдумы о статусе своих регионов. С марта акции протеста проходят на востоке Украины каждые выходные, их участники не признают легитимности новых губернаторов, назначенных после отстранения от власти президента Виктора Януковича, и требуют федерализации страны, пишет РИА Новости.

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"Надо понимать, что люди, участвующие в акциях и митингах в этих городах, против которых власти готовы применить репрессивные методы вплоть до использования армии, отстаивают свое право на свободу, на достойную жизнь, на жизнь как таковую. Сегодня эти люди находятся между молотом и наковальней. С одной стороны — радикалы и агрессивно настроенные по отношению к русскоязычному населению западные регионы, с другой стороны — силы, которые пришли к власти в результате вооруженного захвата и которые не делают сейчас ничего для того, чтобы прекратить кризис и защитить русскоязычное население юго-восточных областей. В этих условиях КПРФ намерена открыть свои политические представительства в Донецке, Луганске, Харькове и, возможно, в других городах", — сказал Рашкин.

По его словам, партия будет вести мониторинг нарушения прав и свобод русскоязычного населения, оказывать консультационную, если нужно, юридическую и любую другую поддержку.