Верховная Рада продолжит свою работу завтра
18:05, 08 апреля 2014Политика
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И.о. президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Турчинов закрыл заседание ВР
Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов отметил, что завтра заседание ВР начнется в 10.00.
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Перед этим депутаты не проголосовали за законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно усиления материально-финансового обеспечения обороноспособности государства).
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