Верховная Рада продолжит свою работу завтра

Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов отметил, что завтра заседание ВР начнется в 10.00.

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Перед этим депутаты не проголосовали за законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно усиления материально-финансового обеспечения обороноспособности государства).