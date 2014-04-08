Верховная Рада продолжит свою работу завтра

18:05, 08 апреля 2014
Политика
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И.о. президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Турчинов закрив засідання ВР

Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов отметил, что завтра заседание ВР начнется в 10.00.

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Перед этим депутаты не проголосовали за законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно усиления материально-финансового обеспечения обороноспособности государства).

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