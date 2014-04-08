Путин и Медведев обсудят "экстраординарную ситуацию" с поставками газа в Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Запланирована на завтрашний день встреча с руководством правительства с тем, чтобы обсудить экстраординарную ситуацию, складывающуюся в экономическом сотрудничестве с Украиной, в том числе в сфере энергодиалога», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил разработать план действий на случай, если Россия ограничит или прекратит поставки природного газа в Украину.

«Мы понимаем, что следующим шагом России будет ограничение поставок природного газа. План, как всегда... Краны крутят, чтобы получить временные аплодисменты. Поэтому наша сегодня задача — мы должны готовить два варианта развития событий. В том числе тот вариант, когда Россия ограничивает и перекрывает поставки газа на территорию Украины», - отметил премьер.

Яценюк также добавил, что в случае реализации проектов по реверсным поставкам газа в Украину из Европы через Словакию, Венгрию и Польшу, Украина сможет ежегодно получать до 20 млрд кубометров газа, который на 100-150 долларов будет дешевле, чем российский.

Также Яценюк заявил, что Украина считает неприемлемой цену на российский газ в 485 долларов за одну тысячу кубометров и готова покупать его по цене 268 долларов.