Форвард сборной Украины пропустит оставшуюся часть ЧМ

Нападающий Андрей Воронин, который выходил в стартовом составе сборной Украины во всех четырех проведенных на чемпионате мира матчах, пропустит оставшуюся часть мирового первенства из-за травмы бедра. Об этом сообщил пресс-атташе украинской команды Игорь Мирошниченко, передает BBC News.

26-летний форвард до окончания первенства останется в лагере сборной Украины, но на поле выйти не сможет. "Он до сих пор не может поверить в то, что чемпионат мира для него закончен", - сказал Мирошниченко. Отметим, что Воронин на чемпионате мира в Германии не забил ни одного мяча.

Нападающий получил травму в матче 1/8 финала со сборной Швейцарии (3:0 по пенальти). За десять минут до окончания дополнительного времени Воронин был заменен на Артема Милевского, который забил один из голов в послематчевой серии пенальти.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира сборная Украины 30 июня в Гамбурге сыграет со сборной Италии.

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