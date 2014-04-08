Евромайдан Харькова требует наказать антимайдановцев

Как передает корреспондент УНИАН, около 10 жителей Харькова сегодня пикетировали Генпрокуратуру с соответствующими требованиями к ее руководству.

Как отметили активисты в интервью журналистам, местная милиция не только не принимает никаких мер во время столкновений на митингах в Харькове, но и откровенно саботирует расследование производств об избиении граждан.

“Мы по 10-20 человек раненых выносим с каждого митинга, но милиция бездействует. Поэтому мы требуем от генпрокурора взять под личный контроль расследование этого дела”, - заявили активисты.

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Соответствующее заявление они передали на имя Махницкого через одного из сотрудников генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Харькове сепаратисты, которые захватили здание облгосадминистрации, дважды разгоняли активистов Евромайдана, проводивших митинг на площади Свободы.

В ходе столкновений антимайдановцы бросали в оппонентов петарды и взрывные пакеты, также избивали их битами.