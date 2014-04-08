За саботаж 30% личного состава харьковской милиции будут уволены - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков заявил на брифинге журналистам.

“Харьковский “Беркут”, как и вся харьковская милиция, нуждается в новом взгляде. Я вчера констатировал то, что значительная часть милиции не столько служила Родине, сколько саботировала процесс. И этот факт нуждается в моей реакции. Я думаю, что 30% харьковской милиции уйдет, а на ее место будет призвана другая милиция”, - сказал Аваков.

В то же время он отметил, что во время ликвидации беспорядков были другие милиционеры, которые “в ходе антитеррористической операции проявили себя как настоящие патриоты, готовые служить Родине. Поэтому не стоит равнять всех под одну гребенку. Этот процесс сложный, но мы будем его проводить”.

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Как сообщал УНИАН, 6-7 апреля в Харькове агрессивно настроенные молодые люди с пророссийскими лозунгами захватили ОГА, разгромили телекомпанию АНТ, жестоко избили участников митинга за единство Украины. По словам очевидцев, местная милиция практически не препятствовала этим бесчинствам.

7 апреля в Донецкую, Луганскую и Харьковскую области прибыли спецподразделения милиции из других регионов Украины.

В результате, сегодня ночью спецподразделение "Ягуар" освободило Харьковскую областную государственную администрацию от сепаратистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий со ссылкой на слова Авакова.

"Говорил с Аваковым. В Харькове состоялась антитеррористическая операция. Задержано 70 нарушителей. Они уже в киевских и полтавских СИЗО. Действует "Ягуар" из центральной Украины. Действует профессионально - без выстрелов и жертв…", - написал депутат.