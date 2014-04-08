Аваков рассказал о ночной спецоперации в Харькове и пообещал чистки в милиции

При освобождении Харьковской ОГА от сепаратистов солдат Нацгвардии забросали светошумовыми гранатами, а по безоружным подразделениям МВД был открыт огонь из травматического оружия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Удерживаемое от атак сепаратистов весь предыдущий день здание ОГА было подожжено из холла. Подразделениям МВД была отдана команда в первую очередь потушить пожар. Обеспечить охрану приехавших пожарных. Воспользовавшись концентрацией Нацгвардии на пожаре в левом крыле здании ОГА, сепаратисты, разбив окна в противоположном крыле здания, проникли в здание. Их было около 200", - пишет он.

Министр сообщил, что в 2 часа ночи пожар удалось потушить, трое силовиков получили ранения. Около 6.30 утра спецподразделения МВД специальной операцией освободило здание от захватчиков.

"Без единого выстрела, гранат и иных спецсредств. 70 задержанных. Изъято оружие. В том числе лидер сепаратисткой группы УВБ (Украинский восточный блок) Логинов. Здание ОГА взято под вооруженную охрану с автоматическим оружием", - сообщил Аваков.

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Министр отметил, что операцию проводило спецподразделение, передислоцированное в Харьков в составе общей группировки сил МВД, которую начали перемещать на восток страны - с целью усилить позиции на востоке Украины, защищаясь от внешнего сепаратистского бунта.

"По итогом этих двух дней противостояний в Харькове мною будут сделаны выводы по кадровому составу подразделений милиции области. Многое из того, что я увидел больше походило на саботаж, нежели на службу. Всех кого это касается – уйдут – от руководителей и до рядового состава, что не менее важно. Милиция в Харькове должна меняться коренным образом", - заявил Аваков.