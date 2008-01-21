Получив от Луценко, Черновецкий… смеялся – рассказ очевидца

Стычка министра внутренних дел Юрия Луценко и мэра Киева Леонида Черновецкого произошла возле кресла Луценко, т.е. именно киевский городской голова подошел к главе МВД первым. До этого Черновецкий во время заседания СНБО сознательно провоцировал Луценко. Так выглядит история о драке в помещении Совета национальной безопасности и обороны в изложении одного из очевидцев - главы Ривненской обладминистрации, Виктора Матчука.

ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на телеканал "24" сообщает, что Матчук назвал это мужской ссорой, хотя и отмечает, что лично он такой способ выяснения отношений не поддерживает. "Тот, кому якобы дали пощечину, - он был доволен и смеялся", - отметил Ривненский губернатор.

Насколько серьезно пострадал киевский мэр от гнева министра, Матчук судить не берется. Он заявил лишь, что крови не видел.

Напомним, в пятницу, 18 января, Министр внутренних дел Луценко подралсяс Киевским городским головой Черновецким после заседания Совета национальной безопасности и обороны.