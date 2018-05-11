Мордобой на высшем уровне: все версии

18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны в кулуарах произошла драка между главой МВД Юрием Луценко и мэром Киева Леонидом Черновецким.

Первым о случившемся прессе заявил киевский городской голова: "в присутствии губернаторов и других высоких должностных лиц, министр внутренних дел Луценко, не имея аргументов в дискуссии и потеряв контроль над собой, по варварски набросился на мэра Киева Леонида Черновецкого", - утверждается в его заявлении для СМИ. Далее после сетований на «беспрецедентный случай» и недопустимое для чиновника такого ранга поведение Черновецкий пообещал обязательно довести уголовное дело (против Луценко) до конца. «Этого господина, - заявил мэр, - ожидает или психушка, или тюрьма».

Несколько позже в эфире телеканала Интер (в «Свободе» Савика Шустера) киевский мэр уточнил, что его здоровье пострадало в результате трех ударов: двух в пах и одного кулаком в лицо. Причем, последовали они именно в таком порядке.

"После заседания СНБО он (Луценко) выскочил из толпы и ударил меня дважды. В места, которыми мужчины обычно гордятся, и ударил кулаком в лицо. И его сразу оттеснили несколько министров и глав администраций", - заявил Черновецкий. "Я, естественно, потянулся дать ему сдачи, но, к сожалению, мне такая возможность не представилась”, - отметил мэр.

После этого, по некоторым данным, Черновецкому «стало плохо», причем настолько что сотрудники секретариата СНБО вызвали медицинскую помощь. Однако не дождавшись этих медиков, Черновецкий уехал в мэрию, куда вызвали еще одну бригаду. И где он перепугал зам главы КГГА Ирэну Кильчицкую «окровавленным лицом».

Примечательно, что глава МВД сам факт рукоприкладства не отрицает. Разве что настаивает на несколько иной версии развития событий. В изложении Луценко получается, что первым на уровень физического контакта перешел не он, а Черновецкий, который коварно под столом пнул министра в больное колено. И только после этого Луценко (уже после ухода Президента) счел возможным ответить на оскорбление – дал Черновецкому пощечину. «Мужскую, открытую», - так описал ее сам Луценко.

Более того, в прямом эфире программы «Свобода» на Интере, куда позвонил Луценко, глава МВД заявил, что Черновецкий его «грубо использовал», и это стало для Луценко шоком.

"После заседания СНБО я подошел к господину Черновецкому и сказал, что он лгун и просто падлюка, потому что нормальные люди так не поступают. ...Я получил удар в спину абсолютно бесчестного обвинения. А после этого под столом Черновецкий ударил меня по колену, которое болит еще со времен Майдана... Я открытой ладонью дал пощечину человеку, который подло лжет и подло действует на должности главы Киевской власти. Оболгать меня за то, чего я не делал... Бить в колено - это зеки в тюрьмах так делают. Я не собираюсь извиняться. Я поступил как человек, как гражданин..."

Впрочем, в воскресенье появилась еще одна версия того, как проходила драка в помещении СНБО. Секретарь Киеврады Олесь Довгий во время празднования Крещения в Гидропарке заявил, что Луценко коварно бил Черновецкого в спину. И продемонстрировал журналистам фото со своего мобильного телефона, на котором изображено лицо мэра с красными следами после удара. Если сюда прибавить еще и рассказ городского головы о полученных им повреждениях, то придется сделать вывод, что либо драка была не такой скоротечной, как рассказывали сами «главные герои». Либо у Луценко вечером пятницы совсем “сбился прицел”...

Судя по заявлению Луценко, его не удивит появление любых "лишних" побоев на теле мэра. "Черновецкий будет делать как всегда, он купит все: справку, врачей", - еще по горячим следам утверждал глава МВД.

Надо заметить, предположения относительно подлинности медицинских справок сегодня уже не имеют никакого значения. Оба участника стычки еще в пятницу вечером заявили, что задокументировали полученные повреждения в медицинских учреждениях. Так что вопрос покупки справок переходит исключительно в плоскость личного доверия каждому из участников «драки на высшем уровне».

То же самое можно сказать и о причинах, спровоцировавших потасовку. В изложении Черновецкого они выглядят так: на заседании СНБО киевский мэр рассказал о том, что Луценко «требовал у меня земельный участок стоимостью несколько миллионов долларов в присутствии четырех мужчин. Причем на мой отказ он угрожал посадить моего сына». Руководитель МВД излагает прямо противоположную версию событий: Черновецкий когда-то просил защитить его сына от преследования по делу "Элита-Центра", причем Луценко тогда не был министром. Луценко заявил киевскому городскому голове, что с детьми он не воюет, и отдал распоряжение допросить Степана Черновецкого по делу «Элиты-Центр», но только после выборов, чтобы это не выглядело как политическое преследование.

Надо отметить, что политики с удовольствием включились в обсуждение всего этого безобразия. Регионалка Инна Богословская выразила надежду, что после случавшегося Луценко сам подаст в отставку, уверенность, что независимо от того, подаст или нет, его все равно уволят, “и уже как бывший министр внутренних дел он понесет уголовную ответственность”.

А нунсовец Геннадий Москаль придерживается прямо противоположного мнения: “чисто был мужской разговор, и не нужно абсолютно из этого делать трагедию”. К этому нардеп добавил, что “только слабые мужчины” выносят такие вещи не публику и делают из них политические заявления. А также, что Черновецкий сам виноват: его поведение в земельных вопросах таково, что у кого хочешь «могут сдать нервы».

В сухом остатке: два часа работы врачей (по словам Кильчицкой) над полученными мэром травмами, совершенно безобразный скандал. И куча свидетелей как перепалки между мэром и министром внутренних дел на заседании СНБО, так и событий, которые произошли в кулуарах, которые (свидетели) почему-то не спешат выказывать свою осведомленность и подтверждать правоту одного из участников драки.

Вместе с тем непонятными остаются несколько вопросов. Как Леонид Черновецкий мог под столом для заседаний СНБО (если речь шла именно об этом столе) дотянуться до Юрия Луценко? Если это ему действительно удалось, то длине ног киевского городского головы может позавидовать любая победительница конкурсов красоты.

Почему Юрий Луценко не счел необходимым отвечать на оскорбления Черновецкого (если они имели место) так же, как они прозвучали, то есть в присутствии Виктора Ющенко?

Почему Черновецкий не дождался уже вызванной помощи, а отправился в мэрию, чтобы еще и туда вызвать бригаду врачей? Неужели в Киеве так много скорых, и так мало жителей нуждающихся в помощи, чтобы гонять «кареты» одну за другой по следам участников мордобоев на высшем уровне.

Почему, наконец отечественные власть имущие считают нормальным для себя такое поведение, когда уже после драки (срываться до такой степени непозволительно для политика, но чего не случается…) один не считает необходимым извиняться перед оппонентом, заявляя при этом, что поступил как человек, и более того: как гражданин. А другой бравирует тем, что собирался ответить противнику кулаками, и обязательно сделал бы это, если бы его не оттащили.

И это при том, что Черновецкий с Луценко конфликтуют не впервые. Последняя их скандальная стычка (к счастью, она происходила только на словах и заочно) свелась к публичным рекомендациям пройти тесты на наркотики и алкоголь. И публичным же демонстрациям результатов тестирования одного и физической формы другого.

Очевидно, что и это не способствовало повышению имиджа Украины. А уж пятничные события, так и вовсе на голову не налазят…

Елена Перегуда

Фото Сергея Светлицкого, УНИАН