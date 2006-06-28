Ответный ход Путина

Президент России Владимир ПУТИН дал указание российским спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших российских дипломатов в Ираке.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля, "Президент дал указание российским специальным службам предпринять все меры для поиска и уничтожения преступников, совершивших злодеяние".

Как сообщал УНИАН, иракская экстремистская группировка, похитившая 3 июня в Багдаде четырех российских дипломатов, объявила, что они казнены. Заявление экстремистов появилось в Интернете. На сайте также размещена видеозапись со сценой казни.

В сообщении экстремистов отмечалось, что похищенные сотрудники российского посольства казнены, поскольку правительство России не выполнило условия террористов. Похитители требовали в течение 48 часов вывести российские войска из Чечни и освободить всех боевиков из российских тюрем.